Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-04T15:22:37+03:00

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МИД Германии заявило, что объявило двух сотрудников посольства РФ в ФРГ персонами нон грата. Решение вступило в силу немедленно и связано с убийством гражданина Грузии в Берлине.

- Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа, - заявили в ведомстве.

В германском МИД также уточнили, что ожидания относительно помощи в расследовании были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, состоявшемся в середине ноября в ведомстве. Более того, они подчеркнули, что правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги на фоне расследования инцидента.

Российский МИД, как писал сайт kp.ru, уже прокомментировал решение немецким коллег, заявив, что готовит "комплекс ответных мер".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Берлина "абсолютно беспочвенными".

ИСТОЧНИК KP.RU