2019-12-04T15:22:37+03:00
Политика

Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

О таком решении объявил МИД страны
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Здание посольства России в Берлине.Здание посольства России в Берлине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

МИД Германии заявило, что объявило двух сотрудников посольства РФ в ФРГ персонами нон грата. Решение вступило в силу немедленно и связано с убийством гражданина Грузии в Берлине.

- Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа, - заявили в ведомстве.

В германском МИД также уточнили, что ожидания относительно помощи в расследовании были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, состоявшемся в середине ноября в ведомстве. Более того, они подчеркнули, что правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги на фоне расследования инцидента.

Российский МИД, как писал сайт kp.ru, уже прокомментировал решение немецким коллег, заявив, что готовит "комплекс ответных мер".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Берлина "абсолютно беспочвенными".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Германии ждут от России содействия в расследовании убийства в Берлине
В России стало в два раза меньше заключенных
В Тюмени светила медицины обменяются опытом
Генпрокуратура РФ: Государство вправе вмешаться в дела семьи для защиты людей
Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
В Праге в результате столкновения двух автобусов пострадали 18 человек
Британский чиновник предложил есть белок ради спасения деревьев
Хаккеры научились взламывать переписки в Telegram
В якутской Арктике открылась суперсовременная школа
Песков опроверг обвинения в адрес РФ в причастности к убийству в Берлине
Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек
Россельхознадзор ограничит ввоз аргентинского и парагвайского мяса
Эксперты рассказали о влиянии краски для волос на развитие рака груди
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии
Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных
В Казахстане отказываются считать аннексией воссоединение Крыма с Россией