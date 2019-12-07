Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-07T07:52:42+03:00

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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила компания United Launch Alliance, обеспечивающая вывод беспилотника на орбиту с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Перенос даты связан с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий предстартовую проверку ракеты-носителя пришлось отложить.

"Мы продолжаем взаимодействовать с корпорацией Boeing, чтобы обеспечить старт Starliner, как только будут готовы и корабль, и ракета-носитель", - заверили в компании.

На сайте NASA уточняется, что новый старт запланирован на 06:36 по времени Восточного побережья США (14:36 мск) 20 декабря. Ракету запустят с космодрома на мысе Канаверал.

Сайт kp.ru писал, что в начале ноября на американском полигоне Уайт-Сэндз прошли испытания системы спасения экипажа корабля Starliner. Тест провалился - один из парашютов капсулы не раскрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU