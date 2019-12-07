2019-12-07T11:50:30+03:00
Здоровье

Ученые подобрали режим питания, который помогает худеть

Этот способ не только избавляет от лишних килограммов, но и улучшает самочувствие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Если голодать 14 часов в сутки, то лишние килограммы уйдут, уверяют ученыеЕсли голодать 14 часов в сутки, то лишние килограммы уйдут, уверяют ученыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые Калифорнийского университета и института исследований Солка выяснили, какой режим питания помогает без проблем сбрасывать лишние килограммы. Оказывается, для того, чтобы худеть, нужно есть лишь в течение 10 из 24 часов, а остальное время - голодать.

Эту теорию уде подтвердили на практике. Американцы провели исследование, в котором участвовали 19 человек - 13 мужчин и 6 женщин. Все они страдали нарушением обмена веществ - замедленным метаболизмом. Согласно условиям эксперимента, участники должны были есть только в десятичасовой период, а также засыпать все съеденное и физическую активность в специальное приложение.

Через 12 недель уровень холестерина у подопытных снизился на 11%, а артериальное давление упало на 4-8. Кроме того, каждый из участников текста потерял в среднем три килограмма. Некоторые из них стали лучше спать, что говорит об улучшении самочувствия в целом, передает портал Cell Metabolism.

Сайт kp.ru писал, что ранее калифорнийские исследователи рассказали, как правильно сокращать калории для эффективного контроля веса и снижения риска опасных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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