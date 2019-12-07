«Левиафан» Звягинцева попала в список лучших фильмов десятилетия

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-07T15:25:03+03:00

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Фильм Андрея Звягинцева «Левиафаном» попал в список лучших картин десятилетия по версии американского издания The Hollywood Reporter.

Создатель списка американский кинокритик Тодд МакКарти поставил российский фильм 2014 года на шестое место.

«Этот артхаус захватывает своим мастерством, смелостью и силой», - написал МакКарти.

Возглавил десятку лучших фильмов мини-сериал «Карлос». За ним следуют «Социальная сеть» Дэвида Финчера и музыкальная картина «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн.

Как писал сайт kp.ru, ранее лента Звягинцева вошла в список лучших фильмов XXI века, составленный по результатам опроса 177 критиков со всего мира. «Левиафан» стал в этом списке 47.

Напомним, «Левиафан» был выдвинут на «Оскара» от России, а также на «Еврооскары». Уже до выхода в российский прокат картина завоевала несколько престижных кинопремий: «Лучший сценарий» на Каннском фестивале и главные призы в Лондоне, Мюнхене, Абу-Даби, Паличе.

ИСТОЧНИК KP.RU