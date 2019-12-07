2019-12-07T17:50:33+03:00
Политика

Киев на закрытом заседании СНБО утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины также обсудил «атаки с определенных территорий» на киберпространство незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев на закрытом заседании СНБО согласовал сценарий реинтеграции ДонбассаКиев на закрытом заседании СНБО согласовал сценарий реинтеграции ДонбассаФото: REUTERS
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В субботу, 7 декабря, на закрытом заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал один из сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», - передает его слова украинское издание «Газета».

Другим вопросом стала стратегии территориальной обороны, которую должны принять до 31 марта следующего года. На закрытом заседании также обсудили обеспечение кибербезопасности на Украине. По словам Данилов, Киев «ежедневно чувствует атаки с определенных территорий на наше киберпространство».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса, но их содержание он не озвучил. Эти сценарии были подготовлены в преддверии встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже.

СНБО Украины утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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