2019-11-28T17:59:27+03:00
Спорт

Глава ОКР Станислав Поздняков: Готовимся к Олимпиаде в штатном режиме

На Олимпийском собрании обсудили возможные решения Исполкома ВАДА
Сергей КИРИЛЛОВ
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Президент ОКР Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистовПрезидент ОКР Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг в Олимпийском комитете России состоялось Олимпийское собрание, на котором обсуждались возможные решения предстоящего 9 декабря Исполкома ВАДА.

По его итогам на вопросы журналистов ответил президент ОКР Станислав Поздняков.

- Главным итогом сегодняшнего мероприятия стало решение о том, что ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к Олимпийским играм в Токио, - заявил глава ОКР. - Мы исходим из того, что НОК России является полноценным участником Олимпийского движения и имеет такие же права, как и все остальные национальные олимпийские комитеты мира. Поскольку Олимпийский комитет России не является объектом каких-либо расследований со стороны международных спортивных организаций, включая МОК и ВАДА, мы будем формировать команду для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией - основополагающим документом Олимпийского движения.

- И все-таки, готов ли ОКР к тому, что российским спортсменам придется выступать в Токио под нейтральным флагом?

- Ответ на ваш вопрос есть в Олимпийской хартии в соответствующем разделе, где четко прописаны вещи, связанные с национальным флагом и гимном.

- Как Россия может исправить сложившуюся ситуацию?

- Если РУСАДА не согласится с решением Исполкома ВАДА, будет подана апелляция в СAS. ОКР и ПКР, как учредители РУСАДА, обладают определенными полномочиями, но, руководствуясь принципами надлежащего управления, право принять решение о согласии или несогласии с обвинениями было передано Наблюдательному совету РУСАДА. В него входят представители олимпийского, паралимпийского движения, Министерства спорта, а также независимые члены. Они и будут обсуждать данный вопрос после 9 декабря.

- Руководство РУСАДА получит приглашение на заседание Исполкома ОКР, сохраняется ли между вами диалог?

- В соответствии с регламентом руководство РУСАДА обязательно будет приглашено на заседание. Между нами сохраняется нормальное взаимодействие, а то напряжение, которое сегодня создается во многом искусственно, только мешает работе.

- Нет опасений, что процедура возможного обжалования вердикта Исполкома ВАДА может слишком затянуться?

- Практика показывает, что рассмотрение апелляций в CAS занимает около трех месяцев. Поэтому у нас хватит времени, чтобы расставить все точки над i до отъезда команды в Токио.

- Томас Бах заявлял, что МОК будет опираться на Кодекс ВАДА, который изменился в апреле 2019 года. Получается, сейчас не все зависит от МОК?

- В рекомендации Комитета по соответствию ВАДА нет упоминания ОКР и национальных федераций. Поэтому все решения, касающиеся легитимных организаций, в данном случае ОКР или ОСФ, будет принимать МОК и соответствующие международные федерации. Здесь есть четкое разграничение, -передает слова Позднякова пресс-служба ОКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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