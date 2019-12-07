«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по транзиту газа
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко отверг предложение российского премьер-министра Дмитрия Медведева о переходе к «нулевому варианту» по вопросу выплат за газ.
Витренко в очередной раз напомнил о требованиях «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже на сумму 2,6 миллиардов долларов. По его словам, достоинство украинцев «унижали годами», поскольку «несправедливо завышали» цены на газ.
«"Нулевой вариант" заключается прежде всего в том, чтобы выполнить решение арбитража», - написал исполнительный директор «Нафтогаза» в своём Facebook.
Как писал ранее сайт kp.ru, ранее Медведев заявил, что договорённостей по транзиту газа невозможно достигнуть в условиях, когда украинская сторона продолжает настаивать на выплатах по судебным решениям и предложили прийти «к какому-то нулевому варианту». Российский премьер напомнил о долге Украины в 3 миллиарда долларов, который правительство незалежной отказывается признавать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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