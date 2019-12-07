2019-12-07T20:23:18+03:00
Политика

«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по транзиту газа

Российский премьер призывал украинскую компанию к «нулевому варианту» для достижения соглашения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по транзиту газа«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по транзиту газаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко отверг предложение российского премьер-министра Дмитрия Медведева о переходе к «нулевому варианту» по вопросу выплат за газ.

Витренко в очередной раз напомнил о требованиях «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже на сумму 2,6 миллиардов долларов. По его словам, достоинство украинцев «унижали годами», поскольку «несправедливо завышали» цены на газ.

«"Нулевой вариант" заключается прежде всего в том, чтобы выполнить решение арбитража», - написал исполнительный директор «Нафтогаза» в своём Facebook.

Как писал ранее сайт kp.ru, ранее Медведев заявил, что договорённостей по транзиту газа невозможно достигнуть в условиях, когда украинская сторона продолжает настаивать на выплатах по судебным решениям и предложили прийти «к какому-то нулевому варианту». Российский премьер напомнил о долге Украины в 3 миллиарда долларов, который правительство незалежной отказывается признавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянин старше 50 лет сможет получить стипендию на обучение при поиске работы
В Минске завершились незаконные акции против углубления интеграции с Россией
Глава ОКР рассказал, как отправить российскую сборную на Олимпиаду после обвинений WADA
СМИ узнали о решении Сената США ввести санкции против «Северного потока - 2»
СНБО Украины утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса
Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти
Фанаты «Спартака» решили ответить на призыв Запашного «покрошить» болельщиков
«Левиафан» Звягинцева попала в список лучших фильмов десятилетия
Украина готовит законопроект, который не даст Коломойскому вернуть Приватбанк
Умер актёр сериала "Друзья" Рон Либман
Число погибших при стрельбе в Багдаде возросло до 50 человек
Экс-глава Щелковского района арестован на два месяца
США считают, что пропавший в Ливии беспилотник могли сбить российские ПВО
Названы продукты, наносящие вред кишечнику
Медведев: договоренности с Украиной по газу могут быть только обоюдовыгодными
Самолет Лукашенко приземлился в Сочи
Имя "Мухаммед" впервые стало одним из 10 самых популярных детских имён в США
Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой
Жириновский объяснил, почему россияне для Запада - "люди второго сорта"
В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении новогодней елки
Умер Роберт Уокер-младший, актер из "Звездного пути" и "Коломбо"
Ученые подобрали режим питания, который помогает худеть
2019 год станет самым теплым в России за историю метеонаблюдений
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти