Медведев: договоренности с Украиной по газу могут быть только обоюдовыгодными

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-07T13:47:28+03:00

Контракт по газу между Москвой и Киевом истекает уже в этом году Фото: REUTERS

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Россия и Украина не достигнут договорённости по газу, если украинская сторона продолжит настаивать на выплатах по судебным решениям. Он добавил, что условия должны быть обоюдовыгодными.

- Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, - сказал Медведев в эфире программы "Вести в субботу".

Премьер отметил, что Киев мог бы получать газ дешевле, если бы его поставка осуществлялась напрямую, а не по реверсу из Европы, а также напомнил о долге в 3 миллиарда, который правительство Украины отказывается признавать, объясняя это тем, что деньги получало и не выплатило правительство экс-президента Януковича.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной истечёт в конце 2019 года.

Ранее Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского, предложил лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским "Газпромом" и поставлять газ в страну.

Также Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, рассказал о существующем варианте прямых поставок газа из России. По его словам, это станет реальным, если цена голубого топлива будет привязана к европейскому индикатору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748341" frameborder="0"></iframe> Медведев назвал препятствие для заключения соглашения по газу с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU