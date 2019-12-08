КНДР сообщил об успешном проведении "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-08T06:43:53+03:00

Отмечается, что оно может повлиять на стратегическое положение страны

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В КНДР сообщили, что в субботу, 7 декабря они провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ. Отмечается, что оно сможет повлиять на стратегическое положение страны.

- Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР, - сообщает Центральное телеграфное агентство.

Однако агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах к западу от крупного ядерного центра в Йонбене.

Сайт kp.ru писал ранее, что с начала 2019 году КНДР уже 14 раз проводит испытания оружия, не уведомив другие страны, чем нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU