Названа причина отмены лайков в Instagram

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-08T08:06:36+03:00

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Instagram тестирует функцию скрытия счётчика лайков ради повышения количества публикуемых постов. Руководство компании полагает, что пользователи будут смелее размещать свои фото и видео, не беспокоясь о предполагаемой популярности.

Внутреннее исследование корпорации показало, что авторы постов, не набравших большого количества лайков, часто удаляют их и с меньшим желанием публикуют новые из опасений за равнодушие подписчиков. Такой теории придерживается руководство компании Facebook, которой принадлежит Instagram. Об этом CNBC рассказали бывшие сотрудники соцсети.

Официально глава корпорации Адам Моссери заявлял кибербуллинг главной причиной отказа от видимого подписчикам счётчика лайков.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Instagram начал в тестовом режиме скрывать от пользователей количество лайков под публикациями. Сначала нововведение коснулось лишь нескольких стран, но в середине ноября стало доступно в тестовом режиме для всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU