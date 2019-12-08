Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-08T12:59:17+03:00

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал новую кредитную программу от Международного валютного фонда "маркером доверия" к незалежной. Напомним, что страна получила одобрение на заем в размере 5,5 миллиардов долларов. Однако его еще должен одобрить совет директоров и руководство МВФ.

- Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - написал Гончарук в своем блоге.

Он отметил, что за последние несколько месяцев стране удалось "значительно" удешевить ресурсы, которые "привлекает" Украина. Политик уверен, ситуация и дальше будет развиваться в таком ключе.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, о заявлении главы МВФ Кристалины Георгиевой об успешном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны договорились о новой кредитной программе на 5,5 миллиардов долларов сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU