Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-08T13:07:38+03:00

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Национальный совет кинокритиков США (NBR) назвал трехчасовую драму Мартина Скорсезе «Ирландец» лучшим фильмом 2019 года. Премии совета NBR Icon Awards были удостоены сам Скорсезе и исполнители главных ролей в его фильме - Аль Пачино и Роберт де Ниро. Также премию за лучший сценарий получил и оскароносный сценарист «Ирландца» Стивен Заиллян, работавший ранее над такими лентами, как «Список Шиндлера» и «Ганнибал».

"Гангстерская эпопея Мартина Скорсезе - это глубокий, трогательный фильм. Он представляет лучшее, что может быть в кино. Мы также рады представить Скорсезе, Роберта де Ниро и Аль Пачино в качестве номинантов в категории Icon Award. Они доказали, что являются подлинными иконами кинематографа", - цитирует главу NBR Энни Шульхоф Интерфакс.

Лучшим режиссёром по версии Национального совета американских кинокритиков стал Квентин Тарантино с его работой «Однажды в Голливуде», актер Брэд Питт получил премию за лучшую роль второго плана в этом же фильме. Лучшим актером 2019 года стал Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»), лучшей актрисой – Рене Зеллвегер (биографическая драма «Джуди» о звезде старого Голливуда Джуди Гарленд).

Напомним, что ранее кинофильм «Левиафан» вошел в число лучших фильмов десятилетия по версии “The Hollywood Reporter”.

ИСТОЧНИК KP.RU