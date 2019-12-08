Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-08T14:36:55+03:00

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Учёные из США провели большое исследование вечернего и ночного поведения своих соотечественников, чтобы выяснить, какие действия улучшают, а какие ухудшают наш сон. Результаты показали, что одной из главных проблем является привычка работать прямо в постели. Чтение соцсетей и вообще работа с гаджетами не позволяет организму расслабиться перед сном. А вот чтение книг или журналов, а также хорошее кино и медитация, по результатам работы учёных, могут сделать качество сна гораздо лучше, а утренний подъем на работу или учёбу – легче и приятнее.

«Хороший сон очень важен для поддержания здоровья. Однако множество факторов, начиная от стресса и заканчивая работой, могут нарушить режим», — прокомментировала работу ученых Энн Крэйди Вайс, гендиректора компании-организатора исследования Hatch.co.

Проведенный исследователями опрос американцев показал, что в среднем около трехсот дней в году респонденты спят плохо и просыпаются в плохом настроении – по ночам им мешает неправильная температура в помещении, лишний шум или ночные кошмары. Некоторые и вовсе часто просыпаются посреди ночи и тратят около полутора часов на попытки снова уснуть.

Ранее kp.ru рассказывал о том, как здоровый сон связан с семейным счастьем и высокой стрессоустойчивостью.

ИСТОЧНИК KP.RU