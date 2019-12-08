Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Выступая на акции оппозиции на Майдане Независимости в центре Киева бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего украинского лидера Владимира Зеленского не переступать «красной линии» на саммите в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже.
Он потребовал от главы незалежной не допустить проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса и проведения там выборов до «деоккупации», также добиться освобождения пленных «на оккупированных территориях и в России».
Кроме того, экс-лидер призвал Зеленского не пойти на уступки по вопросам транзита газа и не отступать от курса в Евросоюз и НАТО.
- Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу, - Заявил Порошенко.
Как писал сайт kp.ru, 8 декабря партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» организовали акцию оппозиции в центре Киева. Они выступают против «капитуляции» незалежной и требуют не пересекать «красной линии».
ИСТОЧНИК KP.RU
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