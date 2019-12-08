Умер рэпер Juice Wrld

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-08T19:21:28+03:00

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Утром в воскресенье, 8 декабря, в аэропорту Чикаго умер американский рэпер Juice Wrld. Накануне ему исполнился 21 год.

Как сообщает TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, после прилета из Калифорнии в аэропорту у Джареда Энтони Хиггинса (настоящее имя рэпера) произошел сердечный приступ. Когда на помощь музыканту прибыли медики, у него шла кровь изо рта.

Скорая помощь доставила рэпера в больницу, но спасти его не удалось. Причина приступа пока неизвестна.

Дебютная работа Juice Wrld - «Goodbye & Good Riddance» заняла четвёртую строчку в чартах Соединенных Штатов. Однако известность ему принесла песня Lucid Dreams, которая заняла второе место в чарте US Billboard Hot 100. Последний альбом Juice Wrld «Death Race for Love» вышел в марте этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU