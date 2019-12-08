Умер рэпер Juice Wrld
Утром в воскресенье, 8 декабря, в аэропорту Чикаго умер американский рэпер Juice Wrld. Накануне ему исполнился 21 год.
Как сообщает TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, после прилета из Калифорнии в аэропорту у Джареда Энтони Хиггинса (настоящее имя рэпера) произошел сердечный приступ. Когда на помощь музыканту прибыли медики, у него шла кровь изо рта.
Скорая помощь доставила рэпера в больницу, но спасти его не удалось. Причина приступа пока неизвестна.
Дебютная работа Juice Wrld - «Goodbye & Good Riddance» заняла четвёртую строчку в чартах Соединенных Штатов. Однако известность ему принесла песня Lucid Dreams, которая заняла второе место в чарте US Billboard Hot 100. Последний альбом Juice Wrld «Death Race for Love» вышел в марте этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU