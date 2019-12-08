СЕГОДНЯ 21:48 2019-12-08T21:48:53+03:00

Порошенко закидали яйцами после выступления на акции протеста в Киеве Фото: REUTERS

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Во время акции оппозиции на Майдане Независимости в центре Киева бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами.

Экс-глава незалежной выступил перед собравшимися сторонниками, после чего на сцене исполнили украинский гимн. Политик подошел к микрофону и закричал «Слава Украине!», после чего в него полетели яйца.

Одно из яиц поймал депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз, другое попало в жену экс-лидера Марину Порошенко.

«А ну-ка, поймайте его!», - призвал в микрофон бывший украинский лидер, обращаясь к митингующим.

Порошенко забросали яйцами на Майдане .

«Респект смельчаку, который бросил в Порошенко яйцом!», - подписали видео в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в своей речи на акции экс-глава незалежной потребовал от президента Украины Владимира Зеленского не переступать «красной линии» на встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. В своем выступлении он перечислил ряд пунктов, который, по его мнению, действующий лидер должен соблюдать во время саммита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748499" frameborder="0"></iframe> Акция протеста накануне "нормандского формата" прошла в Киеве.По словам организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU