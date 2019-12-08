2019-12-08T22:34:53+03:00
Политика

Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса

Ранее оппозиция в Киеве пригрозила украинскому лидеру судьбой Януковича [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Противники Зеленского установили палатки у президентского офисаПротивники Зеленского установили палатки у президентского офисаФото: соцсети
Изменить размер текста:

Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве. Несколько сотен протестующих выдвигают требования украинскому лидеру перед встречей «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.

«Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники «нормандской четвёрки» в Париже», - сообщил один из организаторов мероприятия Мирослав Гай.

Ранее собравшаяся на Майдане Независимости в центре Киева украинская оппозиция потребовала Зеленского не переступать «красной линии» и «не допускать компромиссов» во время саммита. Они подчеркнули, что в противном случае его карьера может закончиться также как у бывшего президента Украины Виктора Януковича и пригрозили ему «рейсом в Ростов».

Акция протеста накануне "нормандского формата" прошла в Киеве.По словам организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса
СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии
Порошенко закидали яйцами после выступления на акции протеста в Киеве
Соратник Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав России в 1991 году
В Белоруссии рассказали о согласованных с Россией дорожных картах
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Умер рэпер Juice Wrld
«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве
«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"
Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"
Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию