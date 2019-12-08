Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса

СЕГОДНЯ 22:34 2019-12-08T22:34:53+03:00

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Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве. Несколько сотен протестующих выдвигают требования украинскому лидеру перед встречей «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.

«Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники «нормандской четвёрки» в Париже», - сообщил один из организаторов мероприятия Мирослав Гай.

Ранее собравшаяся на Майдане Независимости в центре Киева украинская оппозиция потребовала Зеленского не переступать «красной линии» и «не допускать компромиссов» во время саммита. Они подчеркнули, что в противном случае его карьера может закончиться также как у бывшего президента Украины Виктора Януковича и пригрозили ему «рейсом в Ростов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748499" frameborder="0"></iframe> Акция протеста накануне "нормандского формата" прошла в Киеве.По словам организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU