Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса
Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве. Несколько сотен протестующих выдвигают требования украинскому лидеру перед встречей «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.
«Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники «нормандской четвёрки» в Париже», - сообщил один из организаторов мероприятия Мирослав Гай.
Ранее собравшаяся на Майдане Независимости в центре Киева украинская оппозиция потребовала Зеленского не переступать «красной линии» и «не допускать компромиссов» во время саммита. Они подчеркнули, что в противном случае его карьера может закончиться также как у бывшего президента Украины Виктора Януковича и пригрозили ему «рейсом в Ростов».
Акция протеста накануне "нормандского формата" прошла в Киеве.По словам организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
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