В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами

СЕГОДНЯ 23:33 2019-12-08T23:55:48+03:00

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В Париже участники "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Всего в акции протеста приняли участие около 150 человек. В определенный момент в митингующих, которые вышли с бандеровским флагом и антироссийскими плакатами, полетели яйца. Однако "пострадавшие" продолжили акцию протеста, сообщается в соцсетях участников митинга.

Напомним, в Париже 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате", в ходе которого лидеры РФ, Германии, Франции и Украины обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Участники данного митинга потребовали от украинских властей не идти на компромиссы по поводу унитарности Украины, курса страны в ЕС и НАТО, а также "деоккупации и возвращения Крыма".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить «Северный поток-2» в рамках нормандского саммита. Ранее сообщали, что тему в Париже 9 декабря поднимать не будут, поскольку это не политический, а экономический проект.

ИСТОЧНИК KP.RU