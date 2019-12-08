"Встречи с Путиным не будет": В Сеть попал график Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже

СЕГОДНЯ 23:47 2019-12-08T23:47:42+03:00

При этом украинский лидер встретится с Макроном и Меркель

Изменить размер текста: A A

В Сеть опубликовали график украинского лидера Владимира Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже. Как оказалось, политик не планирует проводит встречу с российским главой Владимиром Путиным.

При этом президент Украины встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU