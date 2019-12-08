"Встречи с Путиным не будет": В Сеть попал график Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже
При этом украинский лидер встретится с Макроном и Меркель
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В Сеть опубликовали график украинского лидера Владимира Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже. Как оказалось, политик не планирует проводит встречу с российским главой Владимиром Путиным.
При этом президент Украины встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном.
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ИСТОЧНИК KP.RU