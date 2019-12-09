Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

СЕГОДНЯ 00:56 2019-12-09T01:26:53+03:00

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Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин, ранее занимавшая должность министра транспорта и связи страны. Таким образом, женщина станет самым молодым премьер-министром в мире.

Марин была избрана на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии, которая возглавит новое правительство.

Ранее 35-летний премьер Украины Алексей Гончарук считался самым молодым премьером в мире.

К слову, новое финское правительство уже окрестили «женской пятеркой». Дело в том, что лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.

Санна Марин заменит на посту премьера председателя СДП Антти Ринне, который 5 декабря подал в отставку, пишет Yle.

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ИСТОЧНИК KP.RU