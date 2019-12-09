2019-12-09T16:25:01+03:00
Происшествия

Конвоиры банды "GTA" получили условные сроки за попытку побега заключенных

Сотрудники признались, что выполняли приказы начальства
Елена АКИМОВА
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Конвоиры, которые сопровождали членов банды GTA в суд, получили условные срокиКонвоиры, которые сопровождали членов банды GTA в суд, получили условные срокиФото: Михаил ФРОЛОВ
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9 декабря Красногорский областной суд вынес приговор конвоирам, которые 1 августа 2017 года сопровождали членов банды ГТА. Преступники сумели завладеть оружием сотрудников и устроили перестрелку с Росгвардейцами.

Наказание оказалось достаточно мягким, все получили условные сроки. Оказалось, что в место десяти сопровождающих опасных убийц конвоировали двое полицейских, одна из которых – женщина.

Они признались, что выполняли приказы начальства: сказано везти – повезли. Приковали пятерых убийц повели их к лифту, уже в кабине раздалось «Аллах акбар!» - это был призыв к нападению.

— Мы начали спускать спецконтингент, проехали этаж, и тут раздался возглас на ихнем языке, — рассказывает конвоир Михаил Фортушняк. - Полетели удары цепью, били, пытаясь достать наше оружие, повисли у меня на руках. Мне на шею накинули цепь и стали душить и одновременно бить по голове. От сильных ударов я потерял сознание...

Женщина лишилась сознания еще раньше. После случилась перестрелка, в итоге четверо преступников были убиты, а оставшийся в живых Хазратхон Додохонов, который был приговорен к пожизненному заключению, получил еще 20 лет.

— Я первое время вообще спать не мог... У меня нарушены речь, мышление. Когда нервничаю, не понимаю, где нахожусь, — рассказывал в суде Фортушняк.

Судья озвучил обвинительный приговор: Фортушняк получил 3 года колонии условно, его напарница – 1,5 года колонии условно. На скамье подсудимых также были двое начальников конвоиров, которые в тот день отдали приказ о перевозке преступников: Алексей Гришин приговорен к 3 годам колонии условно, Алексея Маханькова — к 2 годам колонии условно, пишет сайт mk.ru.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что «Банда ГТА» лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов.

На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега в здании Мособлсуда. Этот побег оставил не меньше вопросов, чем сами преступления группировки.

Главарь «банды ГТА» платил тысячу рублей за жертву на дороге, а краденые украшения раздавал женам подельников.

Вынесен приговор банде GTA.Четверых членов преступной группировки приговорили к пожизненному заключению. Еще один фигурант дела получил 20 лет колонии

ИСТОЧНИК KP.RU

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