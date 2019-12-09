2019-12-09T16:46:48+03:00
В мире

Обнаженные активистки попытались протестовать в Париже перед "нормандским саммитом"

Две девушки выбежали к Елисейскому дворцу с лозунгами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Активисток сразу задержали полицейскиеАктивисток сразу задержали полицейскиеФото: REUTERS
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Обнажённые активистки движения Femen попытались провести акцию протеста возле Елисейского дворца в Париже, где через несколько часов состоится саммит "нормандской четверки". Девушки выбежали из толпы с лозунгами "Stop Putin's war" ("Остановите войну Путина"), несколько полицейских сразу задержали их. Видео акции опубликовал украинский журналист Милан Лелич.

"Нормандский саммит" с участием Украины, России, Франции и Германии пройдёт в Париже 9 декабря. Последний раз участники нормандской четверки провели переговоры в сентябре 2016 года, в ходе которых была принята Дорожная карта по урегулированию конфликта на Донбассе. Она состоит из 30 пунктов, в том числе особый статус Донбасса и обмен пленными по схеме "всех на всех". Однако договоренности не выполнены до сих пор.

В 2018 году лидеры всех, кроме России, стран нормандской четвёрки встретились в Аахене. С этого времени президенты общались только по телефону.

Напомним, что встреча президентов России и Украины пройдёт сегодня, 9 декабря, после окончания переговоров «нормандской четверки» в Париже.

Возле Елисейского дворца задержали обнаженных активисток FEMEN .

ИСТОЧНИК KP.RU

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