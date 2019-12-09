В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
В Египте аттракцион с пассажами рухнул с высоты. В кабинках находились дети. Как сообщает «Аль-Масри аль-Йоум», педагог привела 50 учеников парт развлечений «Парадайз», что находится в провинции эль-Дакахлия.
Не все из ребят захотели кататься на «американских горках», места в вагончиках заняли только 14 ребят. Все они упали вниз вместе со всем сооружением аттракциона – гонкой и вагончиками. Часть школьников получили серьезные травмы, им понадобится помощь хирургов.
- Состояние студентов является стабильным, девять человек были выписаны после получения необходимого лечения, еще троих направили на операцию, - рассказал Саад Макки, заместитель министра здравоохранения.
В июле 2019 ода в Индии 29 человек пострадали при падении аттракциона, еще два человека погибли. Карусель слетела с петель и устройство, к которому были прикреплены пассажиры, рухнуло на большой скорости о землю.
ИСТОЧНИК KP.RU