2019-12-09T19:08:38+03:00
Политика

Сумма требований России к Украине по делу о долге по облигациям достигает 4,5 миллиардов долларов

К трем миллиардам добавились проценты
Юлия САЛЬНИКОВА
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К долгу в 3 миллиарда долларов добавились процентыК долгу в 3 миллиарда долларов добавились процентыФото: REUTERS
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В Министерстве финансов России прокомментировали дело о долге Украины по облигациям. Претензии рассматривает суд Великобритании. Раньше речь шла о 3 миллиардах долларов. Но к этой сумме добавились проценты.

- На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов США,- сказано в сообщении ведомства.

Это дело длится с 2015 года, когда украинская сторона отказалась выплачивать России сумму, положенную по еврооблигациям. Несмотря на то, что российская сторона готова была к реструктуризации долга, правительство Украины объявило решить дело в суде.

Еврооблигации, выпущенные Украиной, Россия приобрела в 2013 году.

- После трех платежей в счет начисленных процентов Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга, который должна была произвести 21 декабря 2015 году, -сообщили в Минфине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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