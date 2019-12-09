Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-09T19:35:14+03:00

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Двухсторонняя встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится в Париже до подведения итогов «нормандского саммита». Лидеры стран обсудят ситуацию в Донбассе перед конференцией, на которой журналистам объявят о результатах переговоров, об этом сообщает офис президента Украины.

Это будет первая личная встреча президентов Украины и России с момента избрания Зеленского. До этого они общались только по телефону - обсуждали обмен задержанными и газовое соглашение.

В российско-украинской встрече примут участие руководители газовых предприятий. В российской делегации - глава "Газпрома" Алексей Миллер. С украинской стороны будут присутствовать руководители "Нафтогаз". Напомним, газовый договор истекает в конце 2019 года. Чтобы продлить его или заключить новый на других условиях, Украина должна была имплементировать европейские газовые нормы в свое законодательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748656" frameborder="0"></iframe> Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

Осложняют заключение договора судебные тяжбы между компаний - украинская сторона настаивает на погашении Россией долга в 22 миллиарда долларов, это разного рода компенсации. Кроме того, в президент России назвал условия контракта, выдвинутые Украиной, неприемлемыми.

В рамках саммита стороны попробуют договориться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748673" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU