В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса

СЕГОДНЯ 20:48 2019-12-09T20:56:53+03:00

Украинский министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал об этом в фейсбук

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В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценили, во сколько обошлись стране потери Крыма и Донбасса. Глава ведомства Тимофей Милованов написал в своей фейсбук, что прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20 процентов ВВП. Свое обращение к украинцам он начал с того, что 9 декабря президент Зеленский участвует в «нормандском саммите» в Париже. Он призвал жителей страны поддержать лидера государства – в Украине в понедельник проходят митинги против участия Зеленского в саммите.

- Общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов,- написал Милованов. - На территории Крыма зарегистрировано 57,7 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 миллиардов гривен.

Вопрос с Донбассом Зеленский планирует решить в Париже. Он ранее заявлял, что хочет изменить порядок выполнения условий по "Минскому соглашению". Украинский президент после саммита проведет двухстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В число вопросов, которые они обсудят - обмен задержанными "всех на всех", в также заключение газового контракта.

На саммите в Париже Путин впервые встретился с Зеленским, до этого они общались только по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU