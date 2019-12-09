В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса
В министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценили, во сколько обошлись стране потери Крыма и Донбасса. Глава ведомства Тимофей Милованов написал в своей фейсбук, что прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20 процентов ВВП. Свое обращение к украинцам он начал с того, что 9 декабря президент Зеленский участвует в «нормандском саммите» в Париже. Он призвал жителей страны поддержать лидера государства – в Украине в понедельник проходят митинги против участия Зеленского в саммите.
- Общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов,- написал Милованов. - На территории Крыма зарегистрировано 57,7 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 миллиардов гривен.
Вопрос с Донбассом Зеленский планирует решить в Париже. Он ранее заявлял, что хочет изменить порядок выполнения условий по "Минскому соглашению". Украинский президент после саммита проведет двухстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В число вопросов, которые они обсудят - обмен задержанными "всех на всех", в также заключение газового контракта.
На саммите в Париже Путин впервые встретился с Зеленским, до этого они общались только по телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU