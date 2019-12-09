Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом

СЕГОДНЯ 21:24 2019-12-09T21:27:00+03:00

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Глава RT Маргарита Симоньян в эфире Радио «Комсомольская правда» ответила на вопрос: «Кто будет следующим президентом России?». По ее мнению, им станет не Владимир Путин.

- Мой прогноз, что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных выступлений, не будет Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет. И порекомендует его в качестве своего преемника. А дальше, как он любит повторять, народ будет выбирать, - сказала Симоньян.

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Путин готовит преемника президентском посту.

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ИСТОЧНИК KP.RU