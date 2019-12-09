2019-12-09T21:16:25+03:00
Общество

Симоньян рассказала, за что благодарна Зеленскому

В эфире Радио «Комсомольская правда» главный редактор телеканала Russia Today заявила, что при Порошенко не было шансов на мир в Донбассе
Андрей ГОРБУНОВЮлия САЛЬНИКОВА
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Телеведущая рассказала о своем отношении к политике ЗеленскогоТелеведущая рассказала о своем отношении к политике ЗеленскогоФото: Олег УКЛАДОВ
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Маргарита Симоньян считает, что уход с поста президента Украины Петра Порошенко – уже повод для оптимизма. В эфире Радио «Комсомольска правда» телеведущая, главный редактор телеканала Russia Today рассказала о своем отношении к нынешнему украинскому лидеру.

- Я не сказала, что Зеленский – положительный герой. И даже не сказала, что с приходом Зеленского. Я сказала: с уходом Порошенко. Очевидно, что при этом человеке никакого мира в Донбассе, даже гипотетического, очень теоретического, быть никогда бы не могло, - призналась журналист.

Она призналась, что пока не ясно, какой линии будет придерживаться новый украинский президент. Напомним, 9 декабря Зеленский принимает участие в «нормандском саммите» в Париже. Переговоры по Донбассу в зале Елисейского дворца уже начались и будут идти по меньшей мере два часа. Ранее Зеленский заявлял о планах обсудить на этой встрече с Владимиром Путиным вопрос обмена «всех на всех». В сентябре лидерам стран удалось провести эту юридическую процедуру.

- Для меня в том, что он делает, пока есть один эпизод однозначного оптимизма – он вернул нам нашего сотрудника Вышинского. Как вернул, почему вернул – вопрос тридцать пятый. Факт случился. Наш человек больше не сидит в тюрьме, ему не светит десятилетие в украинской тюрьме, - объяснила телеведущая.

Она подчеркнула, что это случилось при Зеленском, за что она ему благодарна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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