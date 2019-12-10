РФ и Украина договорились продолжать переговоры по газовому вопросу
Исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что вопрос заключения транзитного контракта с Москвой требует дальнейших переговоров
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу.
Витренко также отметил, что вопрос заключения транзитного контракта с Россией требует дальнейших переговоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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