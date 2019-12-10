СЕГОДНЯ 00:43 2019-12-10T01:23:29+03:00

Путин и Зеленский предварительно договорились провести обмен пленных до 31 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщили украинские СМИ

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Украинские СМИ сообщили, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились провести обмен пленных до 31 декабря текущего года.

Уточняется, что данный обмен должен состояться в формате "всех на всех".

- Президенты Украины и России предварительно согласовали проведение следующего обмена пленных до 31 декабря 2019 года, - сообщило издание "Громадське".

Ранее сообщалось, что в Париже закончились двусторонние переговоры президентов РФ и Незалежной. Встреча Путина и Зеленского длилась 1 час 20 минут. По словам российского лидера, он остался доволен прошедшими переговорами с украинским президентом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Париже завершилась встреча «нормандской четверки». До итоговой конференции должны прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU