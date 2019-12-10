Путин и Зеленский предварительно договорились провести обмен пленных до 31 декабря
Украинские СМИ сообщили, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились провести обмен пленных до 31 декабря текущего года.
Уточняется, что данный обмен должен состояться в формате "всех на всех".
- Президенты Украины и России предварительно согласовали проведение следующего обмена пленных до 31 декабря 2019 года, - сообщило издание "Громадське".
Ранее сообщалось, что в Париже закончились двусторонние переговоры президентов РФ и Незалежной. Встреча Путина и Зеленского длилась 1 час 20 минут. По словам российского лидера, он остался доволен прошедшими переговорами с украинским президентом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Париже завершилась встреча «нормандской четверки». До итоговой конференции должны прошли двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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