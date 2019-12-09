2019-12-09T21:49:00+03:00
Политика

В Париже завершилась встреча «нормандской четверки»

До итоговой конференции должны пройти двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Встреча четырех лидеров стран продолжалась больше двух часовВстреча четырех лидеров стран продолжалась больше двух часовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». Переговоры, главной темой которых стала ситуация в Донбассе, длились больше двух часов. Программой саммита было изначально запланировано, что лидеры стран России, Франции, Украины и Германии, будут общаться 2 часа 45 минут.

После этой части саммита начались двухсторонние переговоры президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее в Кремле сообщили – ограничения по времени у этой встречи нет. Главы стран обсудят стабилизацию ситуации в Донбассе, обмен задержанных и арестованных «всех на всех», а также газовый контракт.

Владимир Путин уже провел переговоры с глазу на глаз с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об итогах переговоров участники саммита расскажут журналистам на конференции.

Путин попросил Зеленского развернуться для совместного фото "нормандской четверки".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нормандский саммит: Встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель в Париже 9 декабря 2019 года»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минюста США хочет опротестовать доклад, оправдывающий слежку за Трампом
Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную
Симоньян рассказала, за что благодарна Зеленскому
В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса
В США расширили санкции против Венесуэлы
Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
В Париже начался саммит «нормандской четверки»
Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»
Сумма требований России к Украине по делу о долге по облигациям достигает 4,5 миллиардов долларов
ЕС запускает санкционный режим по аналогии с американским Актом Магнитского
Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников
Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе
Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»
Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020
Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита
Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»
Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий
В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей
В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов
В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России
Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян
Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян