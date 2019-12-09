В Париже завершилась встреча «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 21:44 2019-12-09T21:49:00+03:00

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Завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». Переговоры, главной темой которых стала ситуация в Донбассе, длились больше двух часов. Программой саммита было изначально запланировано, что лидеры стран России, Франции, Украины и Германии, будут общаться 2 часа 45 минут.

После этой части саммита начались двухсторонние переговоры президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее в Кремле сообщили – ограничения по времени у этой встречи нет. Главы стран обсудят стабилизацию ситуации в Донбассе, обмен задержанных и арестованных «всех на всех», а также газовый контракт.

Владимир Путин уже провел переговоры с глазу на глаз с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об итогах переговоров участники саммита расскажут журналистам на конференции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748694" frameborder="0"></iframe> Путин попросил Зеленского развернуться для совместного фото "нормандской четверки".

ИСТОЧНИК KP.RU