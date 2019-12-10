"Решение противоречит олимпийской хартии": Путин прокомментировал решение антидопингового агентства
Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" прокомментировал решение WADA. Напомним, накануне стало известно о том, что WADA решило отстранить российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях.
Путин заявил, что есть все основания оспорить решение антидопингового агентства.
- Решение WADA противоречит олимпийской хартии. У нас есть все основания подать в КАС, - отметил российский президент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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