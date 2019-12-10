"Решение противоречит олимпийской хартии": Путин прокомментировал решение антидопингового агентства

СЕГОДНЯ 02:12 2019-12-10T02:12:50+03:00

Российские лидер заявил, что "если кто-то принимает решение о коллективном наказании, речь идет о политической составляющей"

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Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" прокомментировал решение WADA. Напомним, накануне стало известно о том, что WADA решило отстранить российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях.

Путин заявил, что есть все основания оспорить решение антидопингового агентства.

- Решение WADA противоречит олимпийской хартии. У нас есть все основания подать в КАС, - отметил российский президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU