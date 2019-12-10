2019-12-10T02:48:16+03:00
Политика

"Это движение вперед": Депутат Рады прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"

Украинский оппозиционер Юрий Бойко заявил в эфире Радио "КП", что ожидает дальнейших шагов по урегулированию военного конфликта в Донбассе
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНАВиктория ИВАШЕЧКИНА
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"Это движение вперед, но оно будет медленным": Бойко прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки""Это движение вперед, но оно будет медленным": Бойко прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"Фото: REUTERS
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Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Верховной Раде, прокомментировал Радио "Комсомольская правда" итоги саммита "нормандской четверки". По мнению оппозиционера, "встреча в «нормандском» формате после трехлетнего перерыва- это движение вперед, но оно будет медленным".

- Мы понимали, что никакого прорыва не может быть, после трехлетнего перерыва во встречах в «нормандском формате», - отметил Бойко.

Оппозиционный политик заявил, что уверен в том, что украинские власти "предпримут некоторые решения, позитивные сигналы по дальнейшему разведению войск и урегулированию военного конфликта в Донбассе".

- Очень долго эта ситуация была заблокирована. Только в последние месяцы начался обмен пленными, и возвращение кораблей, - также подчеркнул Юрий Бойко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины. По итогам переговоров лидеры стран приняли совместное коммюнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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