"Это движение вперед": Депутат Рады прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Верховной Раде, прокомментировал Радио "Комсомольская правда" итоги саммита "нормандской четверки". По мнению оппозиционера, "встреча в «нормандском» формате после трехлетнего перерыва- это движение вперед, но оно будет медленным".
- Мы понимали, что никакого прорыва не может быть, после трехлетнего перерыва во встречах в «нормандском формате», - отметил Бойко.
Оппозиционный политик заявил, что уверен в том, что украинские власти "предпримут некоторые решения, позитивные сигналы по дальнейшему разведению войск и урегулированию военного конфликта в Донбассе".
- Очень долго эта ситуация была заблокирована. Только в последние месяцы начался обмен пленными, и возвращение кораблей, - также подчеркнул Юрий Бойко.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины. По итогам переговоров лидеры стран приняли совместное коммюнике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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