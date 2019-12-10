Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы

СЕГОДНЯ 03:07 2019-12-10T03:19:47+03:00

Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки"

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Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро.

- Он был одним из организаторов взрывов в московском метро, - рассказал Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748656" frameborder="0"></iframe> Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU