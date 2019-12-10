Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы
Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки"
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Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро.
- Он был одним из организаторов взрывов в московском метро, - рассказал Путин.
Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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