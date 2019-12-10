Путин оценил отношения с Германией после убийства боевика

СЕГОДНЯ 03:29 2019-12-10T03:30:12+03:00

Ранее российский лидер заявил, что убитый в Берлине человек был одним из организаторов взрывов в метро Москвы

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что дело об убийстве гражданина Грузии в Берлине не ухудшит отношения между РФ и Германией. Об этом российский политик рассказал во время пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки".

- Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что здесь должен возникнуть какой-то кризис, - отметил Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="576" src="https://www.kp.ru/video/embed/748725" frameborder="0"></iframe> Путин, Меркель и Макрон поговорили втроем после пресс-конференции в Париже.

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ИСТОЧНИК KP.RU