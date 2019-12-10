"Мы не выбирали эту дату": Помпео рассказал, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
Госсекретарь США заявил, что "не позволит этой деятельности отвлечь президента от встречи с представителем российской стороны"
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Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал о визите главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту. По мнению Помпео, слушания не должны мешать работе администрации.
- Мы не выбирали эту дату, чтобы она совпадала с процессом на Капитолийском холме (в конгрессе, где идут слушания), - отметил представитель американской стороны
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ИСТОЧНИК KP.RU