"Мы не выбирали эту дату": Помпео рассказал, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-10T04:47:53+03:00

Госсекретарь США заявил, что "не позволит этой деятельности отвлечь президента от встречи с представителем российской стороны"

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Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал о визите главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту. По мнению Помпео, слушания не должны мешать работе администрации.

- Мы не выбирали эту дату, чтобы она совпадала с процессом на Капитолийском холме (в конгрессе, где идут слушания), - отметил представитель американской стороны

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ИСТОЧНИК KP.RU