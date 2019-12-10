Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot

СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-10T06:42:27+03:00

При этом президент Турции подчеркнул, что "если США предложат Анкаре подходящие условия, турецкая сторона купит и их комплексы"

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Турецкий глава Реджеп Эрдоган рассказал, что Анкара не будет отказываться от российских систем ПВО С-400 ради покупки американских зенитно-ракетные комплексы Patriot.

- Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО, - при этом отметил Эрдоган, передает TRT.

Президент Турции заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400. О неприемлемости таких закупок в ноябре сообщил американский лидер Дональд Трамп во время визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Эрдогана

ИСТОЧНИК KP.RU