Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot
Турецкий глава Реджеп Эрдоган рассказал, что Анкара не будет отказываться от российских систем ПВО С-400 ради покупки американских зенитно-ракетные комплексы Patriot.
- Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО, - при этом отметил Эрдоган, передает TRT.
Президент Турции заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400. О неприемлемости таких закупок в ноябре сообщил американский лидер Дональд Трамп во время визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Эрдогана
ИСТОЧНИК KP.RU