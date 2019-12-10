2019-12-10T07:46:23+03:00
Умные вещи

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году

Приложение перестанет работать на старых операционных системах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 годаМессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 годаФото: REUTERS
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Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру. Дело в том, что с 2020 года приложение больше не будет поддерживать старые операционные системы Windows Mobile, Android и iOS.

Так, 31 декабря 2019-го мессенджер прекратит работать на телефонах с Windows Phone, а 1 февраля возможности отсылать быстрые сообщения лишатся владельцы устройств с Android версии 2.3.7 и старше и iOS до 8 версии включительно.

Они не смогут создавать новые учетные записи и заходить в уже существующие. Такое решение принято, поскольку старые ОС не предоставляют мессенджеру данные, необходимые для развития технических возможностей.

Владельцам устройств с Android 4.0.3, iOS 9 и более поздними версиями волноваться не о чем. Их изменения не коснутся, передает Daily Mail.

Сайт kp.ru писал, что, если вы попадаете в категорию людей, которые лишатся доступу к WhatsApp, то стоит обновить операционную систему до более поздней версии или же купить новый смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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