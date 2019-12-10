В России оценили принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-10T07:55:22+03:00

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Принятая Генеральной ассамблеей ООН украинская резолюция по "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей была призвана сорвать конструктивный ход "нормандского саммита" в Париже. Такого мнения придерживается первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.

Он считает, что украинское постпредство специально назначило дату голосования по резолюции на день проведения встречи "нормандской четверки", чтобы достать из "шкафа" все "скелеты".

"Я специально говорю "постпредство", поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна", - подчеркнул Полянский.

Зампостпреда пояснил, что украинцы на "нормандском саммите", наоборот, старались создать максимально благоприятный фон. Да и сам президент этой страны Владимир Зеленский сказал "много всего позитивного и внушающего надежду". Его слова не были похожи по духу на ту "агитку", которая сейчас активно распространяется представительством Украины.

"Трудно избавиться от вопроса: чьи указания в итоге выполняют наши украинские коллеги? Украинского народа, твердо выступающего за сближение с Россией и внутринациональный мир в своем государстве, или "партии войны", не желающей сдавать свои позиции", - цитирует ТАСС дипломата.

Сайт kp.ru писал, что впервые о резолюции по "милитаризации Крыма" заговорили в конце прошлого года. Тогда Генассамблея тоже поддержала документ.

ИСТОЧНИК KP.RU