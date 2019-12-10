Помощь Киеву и "сдерживание РФ": Конгресс согласовал оборонный бюджет США

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-10T08:57:24+03:00

В 2020 году его размер составит 738 миллиардов долларов

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Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.

Документ включает в себя помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, которые пойдут на реализацию инициативы по содействию в сфере безопасности, и средства на "сдерживание России". На эту цель американцы готовы выделить дополнительные 734,3 млн долларов.

"В настоящее время мы состоим в серьезном состязании с Россией и Китаем. Наши соперники хотят нарушить международный порядок и обрести влияние. Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки", - говорится в документе, опубликованном профильным комитетом Палаты представителей.

В проекте уточняется, что в будущем Вашингтону будет запрещено передавать Турции истребители F-35. Санкции налагаются из-за использования Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Бюджет будет принят до конца 2019 года.

Сайт kp.ru писал, что изначально в него планировали также внести санкции против "Северного потока-2".

ИСТОЧНИК KP.RU