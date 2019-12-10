Помощь Киеву и "сдерживание РФ": Конгресс согласовал оборонный бюджет США
Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Документ включает в себя помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, которые пойдут на реализацию инициативы по содействию в сфере безопасности, и средства на "сдерживание России". На эту цель американцы готовы выделить дополнительные 734,3 млн долларов.
"В настоящее время мы состоим в серьезном состязании с Россией и Китаем. Наши соперники хотят нарушить международный порядок и обрести влияние. Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки", - говорится в документе, опубликованном профильным комитетом Палаты представителей.
В проекте уточняется, что в будущем Вашингтону будет запрещено передавать Турции истребители F-35. Санкции налагаются из-за использования Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Бюджет будет принят до конца 2019 года.
Сайт kp.ru писал, что изначально в него планировали также внести санкции против "Северного потока-2".
ИСТОЧНИК KP.RU