2019-12-10T08:54:19+03:00
Происшествия

В 2019 году граждане СНГ совершили в России более восьми тысяч ДТП

Цифра растет последние три года
Елена АКИМОВА
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Число аварий, который устраивают граждане СНГ в России, растет ежегодноЧисло аварий, который устраивают граждане СНГ в России, растет ежегодноФото: Сергей ГАПОН
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В России вот уже три года растет число ДТП, которые совершают граждане СНГ. В среднем годовой прирост данного показателя 6 процентов и в 2019 году в полицейских отчетах значится 4733 аварии, а всего с 2016 года их произошло 8814.

Стоит отметить, что общая аварийность по стране снижается, за 10 месяцев было совершено 118 950 ДТП – это меньше чем годом ранее, сокращение составило 2,3 процента. А вот показатель ДТП, который приходится на долю иностранных граждан, постоянно растет: с января по октябрь в устроенных ими авариях пострадали 12 379, а погибли 883 человека.

Член общественного совета при ГУВД Москвы Петр Шкуматов уверен, что основной процент аварий приходится на иностранцев, которые заняты на коммерческих перевозках.

- Многие компании стали экономить на водителях, в последние полтора года в сфере коммерческих перевозок произошел прирост рабочей силы из Средней Азии. Мигранты получают меньше денег и трудятся с большими переработками. Естественно, когда человек за рулем 6 дней в неделю и 12 часов в сутки, то накапливается хроническая усталость и, как следствие, происходят аварии. Вторая причина – недостаток опыта. Многие из мигрантов раньше управляли авто в небольших населенных пунктах, а езда в мегаполисе – это совсем другое, - объясняет «Известиям» эксперт.

Ранее президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре отметила, что в России необходимо ввести единую электронную платформу агрегаторов такси, отслеживающую действия водителей. Это поможет сократить аварийность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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