2019-12-10T10:57:08+03:00
Спорт

WADA заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении допинга

Выводы были сделаны на основе анализа данных московской лаборатории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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WADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетовWADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетовФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении запрещенных правилами веществ. Выводы были сделаны на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории.

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже оповещена о случившемся.

Напомним, что под подозрение попали всего 298 человек, однако WADA проверит информацию только по 153 атлетам, поскольку сведения по остальным спортсменам были удалены или искажены.

Сайт kp.ru писал, что в базе данных московской лаборатории нашли допинговые "несоответствия". Российские эксперты и представители организации объяснили WADA ситуацию, однако в итоге все равно было решено отстранить нашу страну от участия в международных соревнованиях на четыре года. В Госдуме такую меру назвали необоснованной.

Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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