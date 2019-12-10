WADA заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении запрещенных правилами веществ. Выводы были сделаны на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории.
Согласно данным, опубликованным на сайте организации, Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже оповещена о случившемся.
Напомним, что под подозрение попали всего 298 человек, однако WADA проверит информацию только по 153 атлетам, поскольку сведения по остальным спортсменам были удалены или искажены.
Сайт kp.ru писал, что в базе данных московской лаборатории нашли допинговые "несоответствия". Российские эксперты и представители организации объяснили WADA ситуацию, однако в итоге все равно было решено отстранить нашу страну от участия в международных соревнованиях на четыре года. В Госдуме такую меру назвали необоснованной.
Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.
ИСТОЧНИК KP.RU