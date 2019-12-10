Самый большой в мире водопад почти полностью высох

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-10T10:10:32+03:00

Туристы приезжают в Африку посмотреть не на водопад, а на то, что от него осталось Фото: REUTERS

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Крупнейший в мире водопад Виктория, который находится на границе между Зимбабве и Замбией, находится на грани исчезновения. Многочисленные туристы, приезжающие посмотреть, как река Замбези обрушивается в ущелье более ста метров глубиной, видят, что ущелье почти полностью высохло за довольно короткий срок. Причиной тому - страшная засуха, от которой страдает весь юг Африки. Уровень воды в реке Замбези понизился до критического уровня - самого низкого за 25 лет.

Так водопад Виктория выглядел до засухиФото: REUTERS

Так водопад выглядит сейчасФото: REUTERS

Проблема высыхания Виктории уже вышла в Замбии на высший уровень. Президент страны Эдгар Лунгу в интервью телеканалу Sky News рассказал, что ситуация угрожает выйти из-под контроля, если мировое сообщество не объединится в борьбе с глобальными изменениями климата.

"Изменения климата реальны. Их последствия медленно разрушают человечество, и мы должны решить эту проблему. Мы хотим передать потомкам Замбези без величественного водопада Виктория? Мы хотим сделать это? Есть методы и меры, которые мы можем принять прямо сейчас", - заявил он.

Ранее kp.ru рассказывал о ходе Конференции ООН по изменениям климата.

ИСТОЧНИК KP.RU