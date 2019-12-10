2019-12-10T11:04:04+03:00
Политика

"У него другая природная биомеханика": Зеленский признался, что было сложно говорить с Путиным

По словам президента Украины, российский лидер каждое слово "разбирает на детали"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (слева направо)Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (слева направо)Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему было довольно непросто договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным во время "нормандского саммита" в Париже. Это была первая встреча двух политиков, и оказалось, что они сильно отличаются друг от друга.

"Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика", - цитирует Страна.ua Зеленского.

По словам украинского лидера, договариваться было сложно, но по отдельным вопросам компромиссы все же найдены. Однако делать общие выводы о Путине пока рано, считает президент.

Сайт kp.ru писал, что двусторонние переговоры лидеров Украины и России состоялись на полях саммита "нормандской четверки" в понедельник, 9 декабря. Изначально беседа должна была занять всего 20 минут, но растянулась на час.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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