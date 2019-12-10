2019-12-10T11:17:21+03:00
В мире

В чешской больнице неизвестный открыл огонь: четверо погибли

Полиция ищет стрелка
Ольга МАТЫС
Поделиться:
По сообщениям полиции, преступник скрылся. Фото: https://twitter.com/PolicieCZПо сообщениям полиции, преступник скрылся. Фото: https://twitter.com/PolicieCZ
Изменить размер текста:

В университетской больнице чешского города Острава неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает информагентство ЧТК со ссылками на полицию города и министра внутренних дел. По последним данным, стрелку удалось скрыться, чешская полиция продолжает его поиски.

"На месте происшествия четверо погибших и двое тяжело раненых. Полиция интенсивно ищет преступника. Мы просим общественность о сотрудничестве, в случае каких-либо знаний, пожалуйста, свяжитесь с нами по горячей линии", - сообщается в официальном аккаунте полиции Чехии в "Твиттер".

Местный журналист сообщил, что вся площадь больницы перекрыта, раненые остаются на территории больницы.

Подозреваемый в массовой стрельбе Фото: twitter.com/PolicieCZ

Подозреваемый в массовой стрельбе Фото: twitter.com/PolicieCZ

По последней информации, чешская полиция разыскивает человека ростом около 180 см, одетого в красную куртку.

По словам директора университетской больницы города Остава Йиржи Гаврланта, стрельба произошла в районе семи часов утра в травматологии. Некоторые пациенты еще не эвакуированы из операционных.

Ранее kp.ru рассказывал, что 1 декабря не менее десяти человек получили ранения после того, как мужчина открыл стрельбу по прохожим в Новом Орлеане. Как отмечается, среди пострадавших россиян нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФАС не видит оснований для существенного роста стоимости авиабилетов
Словарь Уэбстера назвал главное слово 2019 года
"У него другая природная биомеханика": Зеленский признался, что было сложно говорить с Путиным
В Геленджике впервые проведут большой новогодний карнавал
«Убийцы фигуры»: Диетолог назвала самые вредные продукты новогоднего стола
Самый большой в мире водопад почти полностью высох
WADA заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении допинга
Возвращенные Украине корабли войдут в новый дивизион в Азовском море
Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом
"Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину
"Готовы взять газом": Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" снят
В 2019 году граждане СНГ совершили в России более восьми тысяч ДТП
Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, включая русский
"Сдерживание РФ" и Северный поток-2: Конгресс включил санкции в оборонный бюджет США
Девять человек погибли из-за отравления аммиаком в Мексике
Чилийский самолет с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду
В России оценили принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году
Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot
Авиаперевозчики предупредили россиян о повышении цен на билеты в 2020 году
Все приедут к Меркель: следующий "нормандский саммит" пройдет в Берлине
"Пока ничья": Зеленский оценил переговоры с Путиным
"Мы не выбирали эту дату": Помпео рассказал, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
Путин оценил отношения с Германией после убийства боевика
Путин: цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже
Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы
Путин заявил, что Россия хочет добиться равных прав для русскоязычного населения на Украине