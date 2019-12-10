В чешской больнице неизвестный открыл огонь: четверо погибли

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-10T11:17:21+03:00

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В университетской больнице чешского города Острава неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает информагентство ЧТК со ссылками на полицию города и министра внутренних дел. По последним данным, стрелку удалось скрыться, чешская полиция продолжает его поиски.

"На месте происшествия четверо погибших и двое тяжело раненых. Полиция интенсивно ищет преступника. Мы просим общественность о сотрудничестве, в случае каких-либо знаний, пожалуйста, свяжитесь с нами по горячей линии", - сообщается в официальном аккаунте полиции Чехии в "Твиттер".

Местный журналист сообщил, что вся площадь больницы перекрыта, раненые остаются на территории больницы.

Подозреваемый в массовой стрельбе Фото: twitter.com/PolicieCZ

По последней информации, чешская полиция разыскивает человека ростом около 180 см, одетого в красную куртку.

По словам директора университетской больницы города Остава Йиржи Гаврланта, стрельба произошла в районе семи часов утра в травматологии. Некоторые пациенты еще не эвакуированы из операционных.

Ранее kp.ru рассказывал, что 1 декабря не менее десяти человек получили ранения после того, как мужчина открыл стрельбу по прохожим в Новом Орлеане. Как отмечается, среди пострадавших россиян нет.

ИСТОЧНИК KP.RU