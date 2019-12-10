Собянин о смерти Лужкова: «Он возглавлял Москву в сложный постсоветский период»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-10T12:53:02+03:00

Мэр города отметил, что Юрий Михайлович много сделал для москвичей

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На 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Соболезнования родным и близким выразил нынешний мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что Юрию Михайловичу достался сложный постсоветский период для управления Москвой.

- Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким, - написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Следом соболезнования выразил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

- Пришла печальная новость — не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве, - написала в соцсетях Алексей Шапошников.

По некоторым данным, Юрию Михайловичу делали операцию на сердце в Мюнхене, однако спасти его врачи не смогли — умер в больнице.

Напомним, Юрий Лужков был вторым мэром Москвы, градоначальником он был с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010. Руководил Москвой 18 лет. Осенью 2010 года Юрия Михайловича уволили «в связи с утратой доверия Президента России Дмитрия Медведева». Но спустя шесть лет Владимир Путин наградил Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».

До мэрского кресла Юрий Михайлович также возглавлял Москву, но в качестве председателя исполкома Моссовета (в период с 1990 по 1991 год).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748806" frameborder="0"></iframe> Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

ИСТОЧНИК KP.RU