2019-12-10T13:13:50+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео с места стрельбы в чешской больнице

Стрелок найден мертвым
Ольга МАТЫС
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Полиция продолжает расследовать обстоятельства нападения на университетскую больницуПолиция продолжает расследовать обстоятельства нападения на университетскую больницуФото: REUTERS
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Видеоролик, где полиция Чехии проникает в здание университетской больницы города Острава, появилось в Интернете. В семь утра по местному времени неизвестный открыл стрельбу в травматологической поликлинике больницы. Известно о шести погибших и двоих раненых. Число пострадавших, как сообщают местные СМИ, может возрасти.

Ранее официальный твиттер-аккаунт чешской полиции распространил фотографию подозреваемого, но затем выяснилось, что мужчина в красной куртке был важным свидетелем, но не виновником происшествия. По последним данным преступник попытался скрыться от преследования на машине, но затем покончил с собой. Возможные мотивы, побудившие 42-летнего мужчину, пока неизвестны.

Сообщается, что данный случай стрельбы является самым крупным в Чехии с 2015 года - тогда во время нападения в Угерски-Броде погибли восемь человек.

В Чехии неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице города Острава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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