Центробанк понизил курс доллара до 63,58 рубля

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-10T14:13:09+03:00

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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на среду, 11 декабря.

Согласно опубликованным на сайте регулятора данным, американская валюта потеряла в стоимости 14,56 копейки и опустилась до 63,5788 рубля. Евро же подешевел на 11,66 копейки по сравнению с предыдущими показателями. Теперь от реализуется по 70,3881 рубля за одну единицу валюты.

Стоимость бивалютной корзины, соответственно, тоже снизилась. Она потеряла 13,3 копейки и составила 66,643 рубля.

Сайт kp.ru писал, что в 2020 году курсы валют, скорее всего, стабилизируются. Эксперты считают, что проводимая ЦБ политика довольно эффективна, даже несмотря на "скачки" на нефтяном рынке. Продавать же или закупать валюту - все это индивидуально и зависит от ваших доходов, расходов и объема сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU