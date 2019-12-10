2019-12-10T14:17:26+03:00
Политика

Премьер-министр Украины допустил "газовую войну" с Россией

Москва и Киев не достигли никаких договоренностей по топливу на "нормандском саммите"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев продолжит договариваться с Москвой о газеКиев продолжит договариваться с Москвой о газеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит договариваться с Москвой о транзите и поставках топлива, но, возможно, уже на фоне "газовой войны".

Согласно его данным, стороны не смогли прийти к соглашению на саммите "нормандской четверки" в Донбассе. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вопрос выплаты компенсации почти в три миллиарда долларов "Газпромом" все же удалось разрешить. Киев готов забрать долг газом, а не деньгами.

"Мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной", - написал у себя в Facebook Гончарук.

Он подчеркнул, что в Киеве полностью готовы к такому развитию событий - хранилища заполнены, поддержка Стокгольмского арбитража и ЕС есть. К тому же "Северный поток-2" еще не достроен.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом.Украина не простила «Газпрому» долг и предложила отдать газом

ИСТОЧНИК KP.RU

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