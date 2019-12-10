"Готовы взять газом": Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" снят

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-10T09:39:50+03:00

Зеленский заявил, что вопрос был снят с повестки дня Фото: REUTERS

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Вопрос о компенсации трех миллиардов долларов по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" был урегулирован и снят с повестки дня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, решение проблемы было найдено в ходе переговоров с российским главой Владимиром Путиным на полях "нормандского саммита" в Париже.

"Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти", - цитирует РИА Новости украинского лидера.

Сайт kp.ru писал, что Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный расторжением контрактов на прямые поставки и транзит топлива. Российская компания подала встречный иск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU